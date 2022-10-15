Нещодавно стало відоме ім'я пілота Повітряних сил ЗСУ, який 12 жовтня збив п'ять дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, а також дві ракети у Вінницькій області. Українського захисника звати — Вадим.

Про це повідомив голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий у Facebook.

“Це наш пілот, який, захищаючи небо Вінниччини, збив 5 “Шахідів” та дві ракети! Ім’я героя — Вадим. Дякуємо!” — написав голова Соколовий у дописі, опублікувавши світлини льотчика.

Варто зауважити, що винищувач льотчика зазнав аварії 12 жовтня ввечері біля самої Вінниці. Того ж дня, коли Вадим збив 5 дронів-камікадзе, а напередодні 2 крилаті ракети.

Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався.