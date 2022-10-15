Про це повідомив голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий у Facebook.
“Це наш пілот, який, захищаючи небо Вінниччини, збив 5 “Шахідів” та дві ракети! Ім’я героя — Вадим. Дякуємо!” — написав голова Соколовий у дописі, опублікувавши світлини льотчика.
Варто зауважити, що винищувач льотчика зазнав аварії 12 жовтня ввечері біля самої Вінниці. Того ж дня, коли Вадим збив 5 дронів-камікадзе, а напередодні 2 крилаті ракети.
Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався.
- Опівночі з 14 на 15 жовтня Повітряні сили Збройних сил України знищили сім ворожих повітряних цілей.
- В ніч на 13 жовтня українські захисники збили 6 іранських дронів-камікадзе типу “Shahed-136” над Півднем України.