Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил знищено сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Південь” Повітряних сил: дрон-камікадзе “Shahed-136” та ударний вертоліт (тип уточнюється).
Крім того, на східному напрямку силами та засобами повітряного командування “Схід” Повітряних сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.
Варто зазначити, що Міністерство закордонних справ Франції заявило, що будь-яка передача іранських безпілотників Росії буде порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.
Зокрема, до Дня захисників і захисниць України UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков відкрили благодійний збір у 100 мільйонів гривень на системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахедів”.
Ціль цього збору – зібрати 100 мільйонів гривень на спеціальні системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахедів”. Вони допоможуть виявляти та збивати ворожі дрони-камікадзе та захищати від їхніх ударів об’єкти критичної інфраструктури України. Варто зазначити, що саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО.
Довідка. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.
Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.
Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можливо почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радару.
Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.
- Вночі та під ранок 15 жовтня російські окупанти завдали масованих ударів по Запоріжжю. Спершу місто обстріляли дронами-камікадзе, а згодом – ракетами.
- У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.
- Росіяни почали активно використовували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В оперативному командуванні “Південь” розповіли, як визначити та врятуватися від апарату.