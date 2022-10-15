Опівночі з 14 на 15 жовтня Повітряні сили Збройних сил України знищили сім ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил знищено сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Південь” Повітряних сил: дрон-камікадзе “Shahed-136” та ударний вертоліт (тип уточнюється).

Крім того, на східному напрямку силами та засобами повітряного командування “Схід” Повітряних сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.

Варто зазначити, що Міністерство закордонних справ Франції заявило, що будь-яка передача іранських безпілотників Росії буде порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.

Зокрема, до Дня захисників і захисниць України UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков відкрили благодійний збір у 100 мільйонів гривень на системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахедів”.

Ціль цього збору – зібрати 100 мільйонів гривень на спеціальні системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахедів”. Вони допоможуть виявляти та збивати ворожі дрони-камікадзе та захищати від їхніх ударів об’єкти критичної інфраструктури України. Варто зазначити, що саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО.

Довідка. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можливо почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радару.

Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.