Відповідний рейтинг складений відповідно до відгуків ЗМІ, опрелюднено на сайті агрегатора.
Найнижче оціненою грою виявився футбольний симулятор eFootball 2022 від Konami (середній бал 25 з 100). Незважаючи на те, що в нього можна грати безкоштовно, запуск гри став провальним. eFootball 2022 розкритикували за сміховинну графіку, сумбурний ігровий процес і брак контенту.
Зазначимо, що гра також стала найгіршою за оцінками в Steam.
Топ-10 найгірших ігор 2021 року за оцінками на сайті Metacritic:
- eFootball 2022 (PC) – 25 з 100;
- Balan Wonderworld (Switch) – 36 з 100;
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS4) – 42 з 100;
- Taxi Chaos (PS4) – 42 з 100;
- Of Bird and Cage (PC) – 44 з 100;
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Switch) – 47 з 100;
- I Saw Black Clouds (PS4) – 48 з 100;
- Arkham Horror: Mother’s Embrace (PC) – 48 з 100;
- Demon Skin (PC) – 48 з 100;
- Necromunda: Hired Gun (PS4) – 49 з 100.
Найкращою ж грою 2021 року за версією The Game Awards стала It Takes Two від студії Hazelight Games.
- Нагадаємо, минулого року невдалий запуск однієї з найочікуваніших ігор 2020-го року – Cyberpunk 2077r – обернувся для її видавця, польської CD Projekt, позовом.
- Продажі найочікуванішої відеогри року – Cyberpunk 2077 з дня релізу перевищили 13 мільйонів копій.