Відповідний рейтинг складений відповідно до відгуків ЗМІ, опрелюднено на сайті агрегатора.

Найнижче оціненою грою виявився футбольний симулятор eFootball 2022 від Konami (середній бал 25 з 100). Незважаючи на те, що в нього можна грати безкоштовно, запуск гри став провальним. eFootball 2022 розкритикували за сміховинну графіку, сумбурний ігровий процес і брак контенту.

Зазначимо, що гра також стала найгіршою за оцінками в Steam.

Топ-10 найгірших ігор 2021 року за оцінками на сайті Metacritic:

eFootball 2022 (PC) – 25 з 100;

Balan Wonderworld (Switch) – 36 з 100;

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS4) – 42 з 100;

Taxi Chaos (PS4) – 42 з 100;

Of Bird and Cage (PC) – 44 з 100;

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Switch) – 47 з 100;

I Saw Black Clouds (PS4) – 48 з 100;

Arkham Horror: Mother’s Embrace (PC) – 48 з 100;

Demon Skin (PC) – 48 з 100;

Necromunda: Hired Gun (PS4) – 49 з 100.

Найкращою ж грою 2021 року за версією The Game Awards стала It Takes Two від студії Hazelight Games.