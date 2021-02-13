Про це поінформували в Інституті масової інформації (ІМІ).
Експерти ІМІ провели аналіз запитів користувачів Google за останні 10 років.
Виявилося, що найбільше зацікавлені в інформації щодо Дня закоханих жителі вказаних трьох областей.
А найменше в інформації щодо цього свята виявилися зацікавленими мешканці Криму (зокрема, м. Севастополь), Львівської та Донецької областей.
При цьому, в окремо взяті роки лідерство за запитами до Дня закоханих утримували мешканці таких областей:
• Кіровоградська область гуглила день Валентина більше від усіх інших регіонів України (в 2011, 2017, 2019, 2020 рр.);
• Черкаська область – в 2014, 2014, 2018 рр.;
• Тернопільська область – в 2010, 2013 рр.;
• Закарпатська область – в 2016 р.;
• Чернівецька область – в 2012 р.
Крім того, аналіз продемонстрував, що в 2014-2015 роках, коли відбувалася активна фаза війни на Донбасі та анексії Криму, українці значно менше цікавилися Днем святого Валентина.
Для аналізу експерти обрали дані за період з 1 лютого 2010 по 16 лютого 2020 років.
Ключові слова – “День (Святого) Валентина”. Охоплення – усі регіони України, плюс Київ та Севастополь як окремі адміністративні одиниці.
“Google присвоює запитам бали від 0 до 100, де 100 балів означають найбільшу частку популярності запиту, і пропорційно до цього, 50 балів – рівень популярності запиту вдвічі нижче, і т.п. Чим більше балів, тим вища частка популярності запиту в окремому регіоні, серед всіх інших запитів”, – уточнили в ІМІ.
- Більш ніж половина українців планують дарувати подарунки 14 лютого – на День святого Валентина, який ще називають Днем усіх закоханих. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 6-8 лютого 2021 року.
- У Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій з’явилася локація до Дня закоханих — “будиночок кохання”.