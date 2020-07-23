Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 6 % річних. Відтак, ставка залишатиметься на мінімальному в історії незалежної України рівні.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

У центробанку очікують, що це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки, а також сприятиме зниженню вартості кредитів.

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6 % річних. З одного боку, це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, а з іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня”, – зазначається в повідомленні.

Як повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, до кінця року змінювати ставку не планується.

“Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року. В наступному році Національний банк буде приймати рішення щодо облікової ставки залежно від реалізації проінфляційних ризиків, у тому числі зміни соціальних стандартів, та темпів відновлення економіки” , – наголосив він.

За словами Шевченка, попередні зниження облікової ставки “ще не повністю відобразилися у вартості ресурсів на фінансових ринках”.

“Банки продовжують знижувати відсотки за кредитами та депозитами. Втім, для закріплення ставок на однознаковому рівні учасники фінансових ринків мають бути впевненими в послідовній економічній політиці і розумному балансі між стримуванням інфляції та монетарним стимулюванням. Зберігаючи облікову ставку на рівні 6 %, Національний банк залишає достатній простір для монетарного стимулювання і зможе надати економіці додатковий імпульс для зростання у випадку повільнішого відновлення споживчого та інвестиційного попиту”, – розповів голова НБУ.

(На відео – з 8:25)

ДОВІДКА. Облікова ставка Національного банку України — один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів. Вона впливає на вартість кредитів, які Нацбанк надає комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожчі для банків позики рефінансування та банківські кредити для позичальників.