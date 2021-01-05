Політика нинішньої української влади призвела до того, що партія "Опозиційна платформа – За життя" посилює свої позиції. Саме тому демократичні, проєвропейські сили повинні об'єднатися, щоб не допустити реваншу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу “Прямий” заявив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко. Заяву цитує пресслужба “ЄС”.

Він зазначив, що за підсумками місцевих виборів “Євросолідарність” стала єдиною загальнонаціональною проукраїнською опозиційною силою.

“Немає іншої політичної сили, яка представлена в усіх без винятку обласних радах та міських радах обласних центрів – тільки “Європейська Солідарність”. І це є оцінка, яку поставив нам виборець. І я хочу подякувати дуже відповідальним виборцям, бо вони зруйнували сценарій, що це є лише “політична сила Західної України”. Це дуже небезпечно для України. Але український виборець повністю зруйнував цей фейковий сценарій з Офісу президента”, – заявив Порошенко.

Політик нагадав, що, згідно з даними соціологічних опитувань, поки що три політичні сили мають близько 20% підтримки: це “ЄС”, “Слуга народу” і ОПЗЖ.

Порошенко уточнив, що, згідно з низкою досліджень, “слуги” вже втратили лідерство.

“Я не щасливий від цього. В окремих соціологічних дослідженнях у нас висунулося вперед ОПЗЖ. І це тактика Зеленського, який бореться лише з Порошенком. Ми бачимо по голосуванням – і по міністрам, і по окремим статтям бюджету – уже формується така коаліція, яка складається з ОПЗЖ, “Слуги народу” і з “Батьківщини”, на жаль, і з груп “За майбутнє” і “Довіри”… Зеленський своєю бездіяльністю проштовхує на позицію прем’єра Медведчука, і 100%, що ми точно цього не допустимо”, – наголосив Порошенко.

У зв’язку з цим він закликав демократичні сили об’єднатися.

“Час збирати каміння. Ми звертаємося до всіх демократичних сил щодо необхідності негайного процесу об’єднання перед цими викликами, які стоять перед нашою державою. Я переконаний, що це цілком можливо. Ми відкриті для будь-яких переговорів, до компромісів, які здатні будуть об’єднати демократичні сили і захистити Україну від того реваншу, куди тягнуть ОПЗЖ і “слуги народу”, – закликав Порошенко.