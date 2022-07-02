Міністерка Німеччини з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним "бойкотувати все, що стосується російської культури".

Про це вона повідомила в інтерв’ю Augsburger Allgemeine.

Рот нагадала, що нещодавно мер одного з міст заборонив молодіжному оркестру грати Чайковського. Згодом відбулося громадське обговорення, після якого концерт дозволили. Вона заявила: “Я вважаю абсолютно неправильним бойкот усього, що стосується російської культури”.

За її словами, наразі дискусія триває, адже існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Клаудія ствердила, часто “останні свободи” намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов: “Я не дозволю Путіну забрати в мене Чехова”, — додала міністерка.

Варто зауважити, що під час повномасштабної російсько-української війни, на початку червня вона приїздила до Одеси, а також неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині.