Про це вона повідомила в інтерв’ю Augsburger Allgemeine.
Рот нагадала, що нещодавно мер одного з міст заборонив молодіжному оркестру грати Чайковського. Згодом відбулося громадське обговорення, після якого концерт дозволили. Вона заявила: “Я вважаю абсолютно неправильним бойкот усього, що стосується російської культури”.
За її словами, наразі дискусія триває, адже існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Клаудія ствердила, часто “останні свободи” намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов: “Я не дозволю Путіну забрати в мене Чехова”, — додала міністерка.
Варто зауважити, що під час повномасштабної російсько-української війни, на початку червня вона приїздила до Одеси, а також неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині.
- Раніше мер Одеси Геннадій Труханов на тлі дерусифікації вулиць у містах України висловив своє негативне ставлення стосовно перейменування вулиці Пушкінської біля ратуші у місті, яке він очолює. Він заявив, що його турбує зростання ненависті до всього російського. Одначе, міський голова визнає злочини президента РФ Володимира Путіна в Україні.
- Водночас колишній президент Росії, близький соратник чинного президента Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що українства не існує, а мирних жителів Бучі убили українські військові, аби заплямувати російську репутацію.