Дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко дала пресконференцію у Москві, де поскаржилась пропагандистським ЗМІ на те, що не може знайти свого чоловіка.

Пресконференція Марченко транслювалась на її YouTube-каналі.

На пресконференції Марченко були присутні пропагандистські російські телеканали, зокрема “Россия 24”, “Известия”, “НТВ”, “Первый канал” та інші.

Їм Оксана Марченко розповіла, що не знає, де наразі знаходиться її чоловік Віктор Медведчук, якого декілька днів тому затримала СБУ.

За її словами, Медведчук “не вчиняв жодних злочинів”, а затримали його лише з метою “створити димову завісу для чогось іншого”.

Вона додала, що буде звертатись до всіх парламентів світу, аби визволити свого законного чоловіка. Марченко також зауважила, що ЗМІ публікують “обурення правозахисників” щодо затримання Віктора Медведчука.

“СБУ сфабрикувала втечу Віктора Медведчука, тому що не було жодних реальних доказів проти нього”, – сказала вона.

Більше того, Марченко заявила, що її чоловіка “катують”. Вона показала два фото очільника “ОПЗЖ” і додала, що на одному із них видно сліди побиття, які намагались “приховати волоссям”.

Також, за словами телеведучої, вона не знає, де зараз перебуває її чоловік, а всюди, куди вона звертається, їй відповідають одне – “тут такого немає”. Тому Марченко закликала міжнародну спільноту допомогти із пошуками Медведчука.

Прокоментувала Марченко і свій виїзд до Білорусі 18 лютого. За її словами, це не була втеча, а запланована поїздка для знімання проєкту “Паломниця” та інтерв’ю з російським артистом Басковим.

“Я розуміла наростаючу загрозу для мого чоловіка, тому не бачила можливості повернутись в Україну”, – заявила Оксана Марченко.

Також вона поскаржилась на відсутність свободи слова в Україні, коментуючи заборону телеканалів, пов’язаних з Віктором Медведчуком.

“До того, як я поїхала, закрили шість каналів. Наскільки мені відомо, зараз взагалі всі закриті, працює лише один телеканал, який контролює Зеленський”, – додала вона.