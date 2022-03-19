Про це Олександр Долгополов розповів у коментарі CNN.

Долгополов був 13-тою ракеткою світу. Професійну кар’єру він завершив у 2021 році та проживав у Туреччині. Проте з початком широкомасштабного вторгнення Долгополов вирішив повернутись до України.

“Тому що це мій дім. Я бачив, що чимало спортсменів та артистів залишаються тут, допомагають. Так чому і мені не бути тут?”, – зауважив колишній тенісист.

Долгополов додав, що в Україні живе багато нормальних людей, діти та пенсіонери. Тому він приїхав, аби допомогти, чим може. Він наголосив: якщо доведеться битись – буде готовим і до цього.

Водночас екстенісист зауважив, що перед поверненням в Україну він задумувався над питанням, чи готовий вбивати і померти. Але коли Росія почала обстрілювати та бомбардувати цивільну інфраструктуру зрозумів, що боротьба з окупантами – справа кожного українця.

“Ви не можете просто дивитись, як вони стріляють у ваших людей”, – заявив він.

Він додав, що такий настрій відчувається по всій Україні, тому РФ зіткнулась з таким сильним супротивом. Як зазначив Долгополов – чи не кожен чоловік в Україні готовий взяти у руки зброю і боротись.

Варто зазначити, що серед знаменитих українських спортсменів, які протистоять російській агресії, є боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко, а також легенди боксу – брати Віталій та Володимир Клички.