Про це Олександр Долгополов розповів у коментарі CNN.
Долгополов був 13-тою ракеткою світу. Професійну кар’єру він завершив у 2021 році та проживав у Туреччині. Проте з початком широкомасштабного вторгнення Долгополов вирішив повернутись до України.
“Тому що це мій дім. Я бачив, що чимало спортсменів та артистів залишаються тут, допомагають. Так чому і мені не бути тут?”, – зауважив колишній тенісист.
Долгополов додав, що в Україні живе багато нормальних людей, діти та пенсіонери. Тому він приїхав, аби допомогти, чим може. Він наголосив: якщо доведеться битись – буде готовим і до цього.
Водночас екстенісист зауважив, що перед поверненням в Україну він задумувався над питанням, чи готовий вбивати і померти. Але коли Росія почала обстрілювати та бомбардувати цивільну інфраструктуру зрозумів, що боротьба з окупантами – справа кожного українця.
“Ви не можете просто дивитись, як вони стріляють у ваших людей”, – заявив він.
Він додав, що такий настрій відчувається по всій Україні, тому РФ зіткнулась з таким сильним супротивом. Як зазначив Долгополов – чи не кожен чоловік в Україні готовий взяти у руки зброю і боротись.
Варто зазначити, що серед знаменитих українських спортсменів, які протистоять російській агресії, є боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко, а також легенди боксу – брати Віталій та Володимир Клички.
- Нагадаємо, за даними ювенальних прокурорів, з початку повномасштабного російського вторгнення, через дії загарбників із РФ загнуло 112 українських дітей.
- Також станом на ранок 19 березня, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали.