Український тенісист Олександр Долгополов, який вже завершив спортивну кар'єру, заявив, що не міг просто спостерігати за тим, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Долгополов повернувся на Батьківщину та став на захист України.

Про це Олександр Долгополов розповів у коментарі CNN.

Долгополов був 13-тою ракеткою світу. Професійну кар’єру він завершив у 2021 році та проживав у Туреччині. Проте з початком широкомасштабного вторгнення Долгополов вирішив повернутись до України.

“Тому що це мій дім. Я бачив, що чимало спортсменів та артистів залишаються тут, допомагають. Так чому і мені не бути тут?”, – зауважив колишній тенісист.

Долгополов додав, що в Україні живе багато нормальних людей, діти та пенсіонери. Тому він приїхав, аби допомогти, чим може. Він наголосив: якщо доведеться битись – буде готовим і до цього.

Водночас екстенісист зауважив, що перед поверненням в Україну він задумувався над питанням, чи готовий вбивати і померти. Але коли Росія почала обстрілювати та бомбардувати цивільну інфраструктуру зрозумів, що боротьба з окупантами – справа кожного українця.

“Ви не можете просто дивитись, як вони стріляють у ваших людей”, – заявив він.

Він додав, що такий настрій відчувається по всій Україні, тому РФ зіткнулась з таким сильним супротивом. Як зазначив Долгополов – чи не кожен чоловік в Україні готовий взяти у руки зброю і боротись.

Варто зазначити, що серед знаменитих українських спортсменів, які протистоять російській агресії, є боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко, а також легенди боксу – брати Віталій та Володимир Клички.