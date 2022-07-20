Російські солдати у телефонних розмовах зі своїми родичами скаржаться на той факт, що РФ програє війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У перехопленій розмові йдеться, що росіяни не можуть змиритися із тим, що Збройні сили України знищують їхні війська під Харковом. Варто зауважити, що така реальність різко контрастує із картиною, яку громадянам показують по телевізору.

Водночас родичам окупантів складно змиритися з тим, що їхні бійці зазнають втрат від українських захисників.

— Ну, вас обстрілюють, ні?

— Ну щодня.

— От сволота, хохляцька мерзота.

— Нас тиснуть, ми програємо поки що.

— Ну, це у вас програють, а там виграють скрізь.

— Ну, це по телевізору вам так розписують у фарбах. Насправді тут зовсім по-іншому. По телевізору такого не покажуть і ніколи не скажуть правду. Ми програємо.

Солдат РФ визнав, що у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів РФ дуже низький: “По два дні навчили й все відправили на фронт. А вони не можуть потрапити взагалі, просто не можуть”, — сказав росіянин.

Також він сказав, що російська артилерія “настільки крива, що там можна за кілометри вимірювати промахи”.