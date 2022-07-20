російсько-українська війна
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Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 20 липня

В Україні триває 147-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили майже 39 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.

Середа, 20 липня 2022, 09:25
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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом доби Збройні сили України ліквідували 200 окупантів.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 38 750;
  • танків — 1700;
  • бойових броньованих машин — 3905;
  • артилерійських систем — 856;
  • РСЗВ — 250;
  • засобів ППО — 113;
  • літаків — 221;
  • гвинтокрилів — 188;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 703;
  • крилатих ракет — 167;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2775;
  • спеціальної техніки — 70

Протягом минулої доби, 18 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.

Теги: бойові втрати ворога, війна, втрати ворога, втрати окупанта, втрати противника, Генштаб ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна

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