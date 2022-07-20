Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 20 липня

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Протягом доби Збройні сили України ліквідували 200 окупантів.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 38 750;
- танків — 1700;
- бойових броньованих машин — 3905;
- артилерійських систем — 856;
- РСЗВ — 250;
- засобів ППО — 113;
- літаків — 221;
- гвинтокрилів — 188;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 703;
- крилатих ракет — 167;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2775;
- спеціальної техніки — 70
Протягом минулої доби, 18 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 147-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти ведуть активні бойові дії з метою проведення наступу на Бахмут (Донецька область) та захоплення Вуглегірської ТЕС.
- Водночас на думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.
- Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, адже українські сили утримують лінію оборони Донецької та Луганської областей.