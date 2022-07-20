Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
О 9:24 за його словами в одному з районів Харкова російські військові завдали ударів. Наразі відповідні служби працюють на місцях влучань. Зазначалося, що є постраждалі.
Згодом о 10:00 Синєгубов заявив, що внаслідок ранкових обстрілів росіянами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Також жінка 72 років отримала поранення.
Голова ОВА додав, що дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.
- Нагадаємо, що станом на початок 147-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти ведуть активні бойові дії з метою проведення наступу на Бахмут (Донецька область) та захоплення Вуглегірської ТЕС.
- Водночас на думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.
- Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, адже українські сили утримують лінію оборони Донецької та Луганської областей.