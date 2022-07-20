Сьогодні, 20 липня росіяни обстріляли Салтівський район міста Харків. Внаслідок чого загинули три людини, серед них — дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

О 9:24 за його словами в одному з районів Харкова російські військові завдали ударів. Наразі відповідні служби працюють на місцях влучань. Зазначалося, що є постраждалі.

Згодом о 10:00 Синєгубов заявив, що внаслідок ранкових обстрілів росіянами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Також жінка 72 років отримала поранення.

Голова ОВА додав, що дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.