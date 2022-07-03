Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
“Енергодар під окупацією нелюдей зазнає страшних і незворотних втрат. Сьогодні, 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук”, – повідомив Орлов.
Кілька днів тому працівника захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Вони вимагали від чоловіка пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після відмовийого закатували. Мер Енергодару назвав тих, хто піддавав чоловіка тортурам, “монстрами в людському обличчі”.
З численними тілесними ушкодженнями в стані коми Андрія Гончарука було доставлено до лікарні, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Сьогодні він помер, так і не прийшовши до свідомості.
“Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо злочини, які коять окупанти та їх спільники-колаборанти в Енергодарі, на нашій українській землі!”, – написав Дмитро Орлов.
- Нагадаємо, окупанти вбили офіцера-десантника, кандидата психологічних наук, підполковника поліції Віталія Лапчука, який із перших днів вторгнення РФ вступив до лав херсонської ТрО. За словами дружини, попередньо її чоловіка катували.
- 3 травня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про випадки катування українських військових, які потрапили до російського полону.