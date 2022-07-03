3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук — він загинув через тортури з боку російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

“Енергодар під окупацією нелюдей зазнає страшних і незворотних втрат. Сьогодні, 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук”, – повідомив Орлов.

Кілька днів тому працівника захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Вони вимагали від чоловіка пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після відмовийого закатували. Мер Енергодару назвав тих, хто піддавав чоловіка тортурам, “монстрами в людському обличчі”.

З численними тілесними ушкодженнями в стані коми Андрія Гончарука було доставлено до лікарні, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Сьогодні він помер, так і не прийшовши до свідомості.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо злочини, які коять окупанти та їх спільники-колаборанти в Енергодарі, на нашій українській землі!”, – написав Дмитро Орлов.