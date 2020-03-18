Про це поінформував сьогодні на брифінгу генеральний директор комунального підприємства Дмитро Левченко.
Так, згідно з постановою Уряду, з 18 березня по 3 квітня заборонені “перевезення більше 10 пасажирів одночасно” в трамваях, тролейбусах, автобусах і автомобільному транспорті. Такі заходи було вжито з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території України.
За словами Левченка, за кількістю пасажирів повинні в першу чергу стежити водії і кондуктори. Але також залучаються поліцейські.
“Це контролюють наші водії, кондуктори. Але ми також звернулися до Національної поліції з приводу допомоги нам у контролюванні даної ситуації. Тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці… Ми намагаємося якось попереджати, що вже є 10 людей у рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого рухомого складу”, – заявив Левченко.
У відповідь на репліку журналіста, що подібні дії не спостерігалися сьогодні в столиці, він заявив: “Ну, ми намагаємося це зробити разом із поліцією”.
Також Левченко розповів, яке покарання передбачено для тих водіїв, які впускають в транспортні засоби більше 10 пасажирів.
“Уже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність. Це від позбавлення премії аж до звільнення”, – наголосив він.
Левченко запевнив, що в Києві не було зменшено кількість наземного транспорту. Так, по столиці курсують близько 1500 транспортних засобів комунального підприємства: понад 700 автобусів, 400 тролейбусів, 300 трамваїв.
Він уточнив, що двічі на день у транспорті проводиться дезінфекція (перед початком руху і перед заїздом в депо), а всі кондуктори забезпечені медичними масками.
“Майже всі маршрути комунального підприємства “Київпастранс” дублюють всі лінії метрополітену”, – заявив Левченко, коментуючи закриття метро в столиці.
(На відео – з 6:50)
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 17 березня з 23:00 вечора припиняє роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник запевнив, що з середи, 18 березня, пасажирів без масок не пускатимуть у громадський транспорт у зв’язку з введенням карантину через коронавірус. Він також відзначав, що “прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб” у міському транспорті.
- У наземному пасажирському транспорті Києва сьогодні вранці не спостерігалося обмежень по кількості пасажирів, незважаючи на розпорядження Уряду.