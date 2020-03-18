У КП "Київпастранс" мають намір позбавляти премій або навіть звільняти водіїв, які будуть впускати у наземні пасажирські транспортні засоби більше 10 осіб.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу генеральний директор комунального підприємства Дмитро Левченко.

Так, згідно з постановою Уряду, з 18 березня по 3 квітня заборонені “перевезення більше 10 пасажирів одночасно” в трамваях, тролейбусах, автобусах і автомобільному транспорті. Такі заходи було вжито з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території України.

За словами Левченка, за кількістю пасажирів повинні в першу чергу стежити водії і кондуктори. Але також залучаються поліцейські.

“Це контролюють наші водії, кондуктори. Але ми також звернулися до Національної поліції з приводу допомоги нам у контролюванні даної ситуації. Тому що дуже багато людей сьогодні вийшли на вулиці… Ми намагаємося якось попереджати, що вже є 10 людей у рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого рухомого складу”, – заявив Левченко.

У відповідь на репліку журналіста, що подібні дії не спостерігалися сьогодні в столиці, він заявив: “Ну, ми намагаємося це зробити разом із поліцією”.

Також Левченко розповів, яке покарання передбачено для тих водіїв, які впускають в транспортні засоби більше 10 пасажирів.

“Уже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність. Це від позбавлення премії аж до звільнення”, – наголосив він.

Левченко запевнив, що в Києві не було зменшено кількість наземного транспорту. Так, по столиці курсують близько 1500 транспортних засобів комунального підприємства: понад 700 автобусів, 400 тролейбусів, 300 трамваїв.

Він уточнив, що двічі на день у транспорті проводиться дезінфекція (перед початком руху і перед заїздом в депо), а всі кондуктори забезпечені медичними масками.

“Майже всі маршрути комунального підприємства “Київпастранс” дублюють всі лінії метрополітену”, – заявив Левченко, коментуючи закриття метро в столиці.

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(На відео – з 6:50)