Генерал ЗСУ та ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, що росіяни чітко використовують тактику "завалювання нашої території власними трупами". Він додав, що РФ мобілізовуватиме стільки людей, скільки їй буде потрібно та закликав готуватися до затяжної війни, яка не завершиться найближчими місяцями.

Про це генерал розповів в етері “Еспресо“.

Кривонос наголосив, що в українських медіа створюється своєрідний образ малопрофесійного та недолугого російського військового, що є помилковою недооцінкою противника. Проблема також у тому, що росіян багато – їх будуть мобілізовувати у тих кількостях, в яких необхідно.

“Одна із помилок останніх пів року — те, що ми в пресі чуємо недооцінку противника і нам подають інформацію, що проти нас воюють одні алкоголіки та наркомани. Між тим, щоб його знищити ми маємо мати підготовленого, навченого, озброєного українського воїна, який чітко знає як знищувати ворога. 300 тис. вони відмобілізували і ще спроможні відмобілізувати ще і 300 тисяч, і півмільйона”, – зауважив він.

Сергій Кривонос попередив: рано розслаблятися та чекати швидкого завершення війни. Бойові дії ще триватимуть, і не варто чекати їх кінця у найближчі декілька місяців. Росія вправно завалює українські землі трупами своїх вояків – і їх у них достатньо ще в запасі.

“Ми побачили, як вони чітко використовують свою тактику завалювання нашої території власними трупами. На певних ділянках це дає результати, що вони не рахуючись з втратами, кидають стільки живої сили, що у нас або не вистачає боєприпасів, або кількості зброї, щоб їх знищувати. Краще розуміти, що ворог буде наступати, мобілізовувати і вчити своїх людей. Нам треба готуватися до затяжної війни і вона не скінчиться в лютому чи березні наступного року”, – констатує генерал.