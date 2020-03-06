Юлія Кузьменко, яку слідство вважає виконавцем вбивства Павла Шеремета в 2016 році, відмовилася від проходження перевірки на поліграфі через недовіру до експертів.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

У поліції зазначили, що раніше Кузьменко дала згоду на проходження тесту на поліграфі, однак 26 лютого відмовилася через відсутність адвоката. Пізніше, 4 березня, вона повторно відмовилася від проходження перевірки на поліграфі через те, що не довіряє запропонованим державним експертам.

“Підозрювана у справі вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко вдруге відмовилася від проходження поліграфа

Інформація. Спочатку відмова була обґрунтована бажанням присутності під час судово-психологічної експертизи визначеного нею адвоката, а цього разу — недовірою атестованим державним експертам, які мали проводити опитування із застосуванням поліграфа”, — йдеться в повідомленні.

Кузьменко вказала, що згодна на проведення експертизи “в будь-якому іншому закладі із залученням незалежних міжнародних експертів”.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.