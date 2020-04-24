Відео оприлюднено ДСНС у Facebook.
Як відзначили в творчій школі, “Підпал” – не просто пісня, це крик душі рятувальників, артистів цієї школи і природи. Його зняли з метою привернути увагу громадськості до спалювання трави, яка знищує нашу землю.
Відзначається, що кліп був знятий на справжньому згарищі.
“Дехто з дітей, вперше опинившись у мертвому лісі, не зміг втримати сліз. А випадкова знахідка згорілої пташки ніколи не забудеться нікому. Підпал – це злочин! Діти, які бачили на власні очі наслідки, навряд коли небудь наважаться палити траву. І кожен з творців мріє, щоб всі глядачі кліпу та слухачі пісні також стали на захист природи! Саме тому фінал кліпу оптимістичний”, – наголосив автор кліпу.
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