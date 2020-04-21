Відповідні фото і відео оприлюднені на офіційному сайті ДСНС.
У відомстві заявили про недостовірність чуток щодо того, що пожежники в Чорнобильській зоні нібито не мають належних умов роботи і не забезпечені продуктами харчування.
Так, станом на 20 квітня в гасінні пожеж були задіяні 1322 людини і 292 одиниці техніки з Хмельницької, Київської, Кіровоградської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
Вони базуються в “пунктах життєзабезпечення” зведених загонів у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва.
Там знаходяться намети для відпочинку, душові та польові кухні. Снідають і вечеряють пожежники в наметових містечках. Водночас обіди їм доставляють до місця гасіння пожеж.
Їжу для рятувальників готують як у “пунктах життєзабезпечення”, так і в їдальні Держагентства з управління зоною відчуження.
“Крім того, для рятувальників організовано належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення”, – уточнили в ДСНС.
- 16 квітня повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігалося задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо). Станом на 11:00 17 квітня, рівень забруднення повітря в Києві перевищив норму майже в сім разів, склавши 338 при необхідних 50.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці зараз спостерігається задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає.
- У понеділок, 20 квітня, в Києві, Київській і Житомирській областях якість атмосферного повітря покращилася.