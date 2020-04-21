У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали побут рятувальників, залучених до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Відповідні фото і відео оприлюднені на офіційному сайті ДСНС.

У відомстві заявили про недостовірність чуток щодо того, що пожежники в Чорнобильській зоні нібито не мають належних умов роботи і не забезпечені продуктами харчування.

Так, станом на 20 квітня в гасінні пожеж були задіяні 1322 людини і 292 одиниці техніки з Хмельницької, Київської, Кіровоградської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Вони базуються в “пунктах життєзабезпечення” зведених загонів у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва.

Там знаходяться намети для відпочинку, душові та польові кухні. Снідають і вечеряють пожежники в наметових містечках. Водночас обіди їм доставляють до місця гасіння пожеж.

Їжу для рятувальників готують як у “пунктах життєзабезпечення”, так і в їдальні Держагентства з управління зоною відчуження.

“Крім того, для рятувальників організовано належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення”, – уточнили в ДСНС.