Сполучені Штати високо оцінили "неймовірну щедрість" Катару в наданні вкрай необхідної допомоги Туреччині та Сирії після смертоносного землетрусу в понеділок 6 лютого, який забрав життя понад 29 000 людей.

Про це сповіщає Dohanews.

Заява була зроблена під час зустрічі в п’ятницю, 10 лютого, міністра закордонних справ Катару шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль Тані та держсекретаря США Ентоні Блінкена у Вашингтоні.

“Серед багатьох інших речей я хотів би лише відзначити неймовірну щедрість Катару при наданні допомоги тим, хто страшенно постраждав у Туреччині та на півночі Сирії від руйнівного землетрусу”, — сказав Блінкен.

Високопоставлений чиновник у Вашингтоні додав, що Доха подає “чудовий приклад” у тому, що вона завжди активізується, “коли справа доходить до вирішення деяких найбільш нагальних питань”.

Зазначено, що до неділі кількість загиблих перевищила 29 000 як у Туреччині, так і в Сирії внаслідок найсильнішого землетрусу у регіоні цього століття. У Туреччині зафіксовано щонайменше 24 617 смертей, тоді як у Сирії повідомляється про понад 4 500 жертв.

Також додається, що майже одразу Доха направила пошуково-рятувальну групу, щоб приєднатися до міжнародних партнерів у надії знайти вцілілих під завалами. Було наказано запустити повітряний міст до Туреччини, повністю обладнаний польовими госпіталями, гуманітарною допомогою та наметами серед іншого необхідного рятувального обладнання.

Країна Перської затоки також виділила 10 000 мобільних будинків Туреччині та Сирії, оскільки десятки тисяч залишилися без даху над головою через руйнування, спричинені землетрусами. У п’ятницю емір пожертвував 14 мільйонів доларів жертвам землетрусу в прямому ефірі під час кампанії “Oun and Sanad”. Кампанія успішно зібрала близько 19 мільйонів доларів.

“Нам потрібно працювати повільно, тому що це дуже небезпечно, оскільки будь-який момент може призвести до обвалу”, — повідомили рятувальники на місці однієї з відновлювальних місій протягом вихідних.

Серед постраждалих – двомісячна дівчинка, яку знайшли живою через 128 годин після землетрусу. Також рятувальники знайшли жінку на шостому місяці вагітності, чотирирічну дитину та її батька.