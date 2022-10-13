Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що у Заходу не закінчиться зброя для постачання Україні.

Про це повідомило ВВС.

За словами Бена Воллеса, ймовірності того, що у західних союзників забракне зброї, немає.

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що Захід може “перебудувати чи навіть створити новий ланцюжок постачань, чим ми зараз і займаємося”. Це відбувається на тлі того, що Росія вже ізолювала себе.

Також міністр оборони відповів на питання щодо можливості застосування ядерної зброї з боку РФ. Він сказав, що не хоче гадати, чи відбудеться це. Проте Бен Воллес додав, що члени НАТО зустрічаються, щоб забезпечити готовність “до всього, з чим би ми не зіткнулися”.

В інтерв’ю Evening Standard міністр оборони додав, що президент країни-агресора Володимир Путін усвідомлює, що не є непереможним, а Росія перестала бути наддержавою. За його словами, глава Кремля тільки но для себе це відкрив, що стало ключовим моментом війни.

“Він повірив у свій хайп, у свій галас на параді, порахував танки та припустив, що непереможний, але це не так”, – сказав Воллес.

Він впевнений, що РФ програє війну в Україні через військові можливості та помилкові стратегічні міркування керівництва РФ. Поки Україну недооцінювали — Росію переоцінювали.