Про це повідомило ВВС.
За словами Бена Воллеса, ймовірності того, що у західних союзників забракне зброї, немає.
Міністр оборони Великої Британії наголосив, що Захід може “перебудувати чи навіть створити новий ланцюжок постачань, чим ми зараз і займаємося”. Це відбувається на тлі того, що Росія вже ізолювала себе.
Також міністр оборони відповів на питання щодо можливості застосування ядерної зброї з боку РФ. Він сказав, що не хоче гадати, чи відбудеться це. Проте Бен Воллес додав, що члени НАТО зустрічаються, щоб забезпечити готовність “до всього, з чим би ми не зіткнулися”.
В інтерв’ю Evening Standard міністр оборони додав, що президент країни-агресора Володимир Путін усвідомлює, що не є непереможним, а Росія перестала бути наддержавою. За його словами, глава Кремля тільки но для себе це відкрив, що стало ключовим моментом війни.
“Він повірив у свій хайп, у свій галас на параді, порахував танки та припустив, що непереможний, але це не так”, – сказав Воллес.
Він впевнений, що РФ програє війну в Україні через військові можливості та помилкові стратегічні міркування керівництва РФ. Поки Україну недооцінювали — Росію переоцінювали.
- Коли цього тижня президент Росії Володимир Путін завдав ракетних ударів по українських містах та критично важливій інфраструктурі, цей крок, здавалося, приніс йому відтермінування критики від прихильників жорсткої лінії, які вимагали більш рішучих дій від Кремля. Однак деякі бізнес-еліти Росії почуваються виснаженими та пригніченими на тлі очікування погіршення економічної ситуації.
- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив 12 жовтня, що він переконаний, що спроба президента РФ Володимира Путіна дестабілізувати економічний порядок у Європі зазнає поразки, як і його дії на полі бою в Україні.