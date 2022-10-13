Коли цього тижня президент Росії Володимир Путін завдав ракетних ударів по українських містах та критично важливій інфраструктурі, цей крок, здавалося, приніс йому відтермінування критики від прихильників жорсткої лінії, які вимагали більш рішучих дій від Кремля. Однак деякі бізнес-еліти Росії почуваються виснаженими та пригніченими на тлі очікування погіршення економічної ситуації.

Про це повідомляє The Washington Post.

Глава Чечні Рамзан Кадиров був одним із тих, кого потішив масований обстріл України цього тижня. Він зокрема заявив, що тепер “задоволений на 100%”, хоча в останні тижні критикував російське військове керівництво за невдачі армії РФ на полі бою.

Однак деякі російські високопосадовці та представники бізнес-еліти виснажені та пригнічені, бо очікують погіршення політичного та економічного клімату у РФ. Якщо військова ескалація Путіна була частково спрямована на те, щоб запобігти хвилюванню, яке виникло через погане управління війною, то вплив цієї ескалації може бути лише тимчасовим, заявили в інтерв’ю кілька посадовців і бізнесменів.

“На полі бою є інші проблеми. Я не думаю, що це зменшить тиск”, – сказав впливовий московський бізнесмен, який, як і інші опитані для цього звіту, говорив на умовах анонімності через побоювання особистої безпеки, маючи на увазі ракетні удари по Україні.

Крім того, керівники компаній і офіційні особи заявили, що навіть якщо ці ракетні удари дозволять пошкодити низку критичних об’єктів інфраструктури України, а бойові дії триватимуть навіть взимку, є питання щодо того, скільки загалом ракет залишилось у РФ, і скільки часу можуть тривати такі обстріли.

“Ракети виробляються. Але одиницями. А старі резерви закінчуються, – сказав один російський посадовець.

З того часу, як українська армія почала відвойовувати територію на півдні та сході України, Путін був змушений був відправити на війну сотні тисяч малопідготовлених резервістів, щоб зміцнити російську армію. Цей крок викликав протести в Росії та змусив тисячі російських чоловіків втекти за кордон.

Коли почали з’являтися ознаки розбрату в найближчому оточенні Путіна, принизливий вибух на Кримському мості став останньою краплею.

“Ніхто не задоволений статусом-кво. Зрозуміло, що військової чи політичної перемоги не буде. Але й програш неможливий. Це перетворюється на ситуацію на шахівниці, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за попередній, але неможливо не рухатися”, — сказав російський чиновник.

Оптимізм, який панував влітку, коли – за словами другого чиновника – багато хто з еліти Росії вірив, що “ми все перевернемо і знайдемо шлях”, повністю випарувався.

“Люди бачать, що майбутнього немає”, – сказав він.

Примусова мобілізація вже завдала удару по популярності Путіна, одній з головних підстав його легітимності як президента, і коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен.

“Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві. Все залежить від ситуації на фронті”, — сказав він.

Колишній заступник голови російського Центрального банку Сергій Алексашенко – який зараз мешкає у США – вважає, що “арсенал можливих дій Путіна – дуже обмежений”.

“Крім ударів по цивільній інфраструктурі, він має лише можливість використовувати тактичну ядерну зброю. Якщо українська контратака триватиме, то перед Путіним залишається питання, що робити далі”, – сказав він.

Але мало хто в Москві вірить, що Путін вдасться до тактичного ядерного удару, навіть попри погрози Кремля, сказав московський бізнесмен, тому що “тоді у нього (Путіна – ред.) не залишиться карт”, а Китай може заблокувати таку ескалацію.

“Це скринька Пандори, яку китайці не хочуть відкривати”, — сказав він.

Підтримка Саудівською Аравією скорочення видобутку нафти цієї зими, здається, додала сміливості російському президенту, сказав той самий московський керівник, який підтримує контакти з політиками. Навіть якщо ціни на енергоносії залишаться на тому ж рівні, Путін “думає, що Європа опиниться в кризі і не матиме часу на Україну”.

“Це все ще війна на виснаження, поки одна сторона не зможе продовжувати війну”, — сказав він.

Економісти та керівники компаній кажуть, що санкції починають сильніше вдаряти по російській економіці, оскільки вже введено бюджетні скорочення, тоді як запропоноване Великою сімкою обмеження ціни на продаж російської нафти з грудня стане ще одним ударом.

“Російському президенту не вистачить грошей… Йому потрібні гроші, щоб заплатити Ірану та Північній Кореї за зброю. Але в грудні ми побачимо абсолютно нову реальність”, – сказав Сергій Гур’єв, проректор паризького університету Sciences Po.

На тлі очікування посилення санкцій кожна погана новина з передової – це новий удар для російської економіки, вважає інший представник московської бізнес-еліти.

“Увесь бізнес страждає від того, що відбувається. Всі заморозили свої інвестиційні плани. Попередня віра в те, що Росія може перенаправити торговельні потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко тане. Казахстан почав блокувати вантажі, що везуть європейські товари в Росію, а китайці теж почали припиняти деякі постачання”, – заявили двоє бізнесменів.

“Усі повністю розчаровані. Настрій дуже поганий”, – сказав третій високопоставлений російський бізнесмен.

Члени московської еліти починають говорити про потенційну зміну керівництва так, як вони ніколи раніше не говорили за більш ніж 20 років правління Путіна — хоча ніхто не може сказати, як і коли це може статися.

“Ми почали входити в революційну ситуацію. Всі чекають чогось іншого, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час для зміни політичної системи. Але як це буде, я не знаю”, – сказав російський посадовець.