Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив 12 жовтня, що він переконаний, що спроба президента РФ Володимира Путіна дестабілізувати економічний порядок у Європі зазнає поразки, як і його дії на полі бою в Україні.

Про це інформує CNN.

Виступаючи на пресконференції в Берліні, Габек зазначив, що Путін зазнає невдачі у своїй спробі дестабілізувати основний економічний порядок, так само як він зазнає поразки на полі бою в Україні.

Міністр також звернувся до економічного здоров’я Німеччини, заявивши, що країна “цього року матиме спад економічного зростання”.

Порівнюючи прогнози зростання від квітня 2022, осені 2022 і 2023 років, він зауважив, що в Німеччині прогнозують “негативне зростання, рецесію”.

“Цієї осені ми прогнозуємо зростання на 1,4%. У квітні цього року цей показник становив 2,2%. Наступного року зростання буде мінус 0,4%, тобто негативний приріст, рецесія”, – пояснив він.

За його оцінками, цього року інфляція в Німеччині становитиме 8%, а наступного – 7%.

Раніше Роберт Габек наголосив, що рішення про мобілізацію є кроком щодо “подальшої ескалації цієї суперечної нормам міжнародного права військової агресії проти України”. За його словами, це “жахливий та неправильний крок” Кремля. Габек акцентував, що Берлін, “зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну”.