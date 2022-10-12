Про це інформує CNN.
Виступаючи на пресконференції в Берліні, Габек зазначив, що Путін зазнає невдачі у своїй спробі дестабілізувати основний економічний порядок, так само як він зазнає поразки на полі бою в Україні.
Міністр також звернувся до економічного здоров’я Німеччини, заявивши, що країна “цього року матиме спад економічного зростання”.
Порівнюючи прогнози зростання від квітня 2022, осені 2022 і 2023 років, він зауважив, що в Німеччині прогнозують “негативне зростання, рецесію”.
“Цієї осені ми прогнозуємо зростання на 1,4%. У квітні цього року цей показник становив 2,2%. Наступного року зростання буде мінус 0,4%, тобто негативний приріст, рецесія”, – пояснив він.
За його оцінками, цього року інфляція в Німеччині становитиме 8%, а наступного – 7%.
Раніше Роберт Габек наголосив, що рішення про мобілізацію є кроком щодо “подальшої ескалації цієї суперечної нормам міжнародного права військової агресії проти України”. За його словами, це “жахливий та неправильний крок” Кремля. Габек акцентував, що Берлін, “зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну”.
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