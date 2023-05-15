Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу "як суверенна незалежна нація в Європі".

Про це повідомило The Guardian.

На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.

“Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, це (вирішить сама – ред.) Україна. І саме союзники по НАТО розв’язують питання про членство… і, звісно, двері НАТО залишаються відкритими”, – заявив Єнс Столтенберг.

Він додав, що натомість на саміті буде погоджено багаторічну програму для України. В її межах будуть працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО, аби стати повністю сумісною з блоком. За його словами, цей процес допоможе Києву рухатися до членства.

“Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України, – підкреслив він. – Оскільки тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу”.