Про це повідомило The Guardian.
На думку Генсекретаря, немає “сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу” до її перемоги (у війні з РФ – ред.). Він нагадав, що країни-члени блоку вже неодноразово заявляли, що Україна долучиться до НАТО.
“Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, це (вирішить сама – ред.) Україна. І саме союзники по НАТО розв’язують питання про членство… і, звісно, двері НАТО залишаються відкритими”, – заявив Єнс Столтенберг.
Він додав, що натомість на саміті буде погоджено багаторічну програму для України. В її межах будуть працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО, аби стати повністю сумісною з блоком. За його словами, цей процес допоможе Києву рухатися до членства.
“Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України, – підкреслив він. – Оскільки тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу”.
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