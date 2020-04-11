У мешканки Мюнхена (Німеччина), котра заразилася коронавірусом, COVID-19 мутував. У результаті в тілі пацієнтки були виявлені два різні типи вірусу: в горлі – один, а в легенях – зовсім інший.

Про це розповів у своєму подкасті німецький вірусолог, очільник відділення вірусології в берлінській клініці Шаріте Крістіан Дростен.

За його словами, в Німеччину, як і в Італію, цей вірус був привезений із китайського Шанхаю чи з Уханя.

“Ми проаналізували подальший ланцюжок передачі в Мюнхені. В одному випадку в першому поколінні пацієнтів у Мюнхені (чотири співробітники, інфіковані нульовою пацієнткою, яка приїхала з Шанхая) з вірусом сталося дещо цікаве. Вірус у трьох із них, типовий для першого покоління інфекції, реплікується в легенях. Але вірус у горлі цієї пацієнтки мутував і став відрізнятися від вірусу в її ж легенях”, – зазначив Дростен.

Він уточнив, що така картина зберігалася протягом декількох днів. За словами вірусолога, даний факт є доказом того, що вірус може розмножуватися в горлі незалежно.

“Вірус у горлі відрізняється від вірусу в легенях. Немає більш точного способу довести, що вірус SARS-2 (COVID-19, – ред.) реплікується в горлі незалежно. У цієї пацієнтки були дві різні, незалежні одна від одної популяції вірусів. Це один з висновків”, – розповів Дростен.

Вірусолог додав, що інші жителі Мюнхена згодом “були інфіковані цим четвертим випадком першого покоління, вірусом з горла, що несе нову мутацію”.

Відтак, вірус, що мутував, був виявлений у всіх хворих на COVID-19 у місті, крім “перших трьох пацієнтів”.