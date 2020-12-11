Непогода в Україні: за минулу добу сталося майже 1,5 тис. ДТП, 8 осіб загинули

За минулу добу на території України сталося майже 1,5 тисячі ДТП, внаслідок автопригод загинули 8 осіб.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Як завжди, зима приходить неочікувано — не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того… знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП, з яких 84 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Внаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

У Києві на лінію “102” надійшло 503 повідомлення про ДТП, з яких 7 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Внаслідок автопригод загинули 2 особи, ще 6 травмовані.

Водночас спостерігається зменшення “порушень швидкості”, які зафіксовані в автоматичному режимі. Вчора камери зафіксували всього 3075 порушень, і це рекордно низький показник.