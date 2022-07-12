За даними розвідки Сполученого Королівства, через втрати живої сили у повномасштабній війні проти України, міноборони РФ може розпочати мобілізацію в'язнів до приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили. що нестача особового складу у ЗС РФ може змусити російське міноборони розпочати “нетрадиційне комплектування”. Зокрема йдеться про вербування в’язнів до ПВК “Вагнера”.

“Якщо це правда цей крок, ймовірно, вказує на труднощі з заміщенням значної кількості втрат росіян”, – зауважили у розвідці.

Окрім цього у повідомленні мовиться, що війська РФ продовжують поступово окуповувати невеликі території Донецької області. До прикладу, у Росії заявили про окупацію міста Григорівка.

Також російські війська також продовжують штурм траси Е-40 у напрямку Слов’янська та Краматорська.

“Російські сили, ймовірно, продовжують військовий тиск на українські сили, одночасно перегруповуючи та відбудовуючи для подальших наступальних дій у найближчому майбутньому”, – наголосили у розвідці Сполученого Королівства.