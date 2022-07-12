Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
У британській розвідці зазначили. що нестача особового складу у ЗС РФ може змусити російське міноборони розпочати “нетрадиційне комплектування”. Зокрема йдеться про вербування в’язнів до ПВК “Вагнера”.
“Якщо це правда цей крок, ймовірно, вказує на труднощі з заміщенням значної кількості втрат росіян”, – зауважили у розвідці.
Окрім цього у повідомленні мовиться, що війська РФ продовжують поступово окуповувати невеликі території Донецької області. До прикладу, у Росії заявили про окупацію міста Григорівка.
Також російські війська також продовжують штурм траси Е-40 у напрямку Слов’янська та Краматорська.
“Російські сили, ймовірно, продовжують військовий тиск на українські сили, одночасно перегруповуючи та відбудовуючи для подальших наступальних дій у найближчому майбутньому”, – наголосили у розвідці Сполученого Королівства.
- Нагадаємо, очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що РФ зараз зазнає втрат історичного масштабу: протягом останніх десятиліть ще ніде російських окупантів не нищили так, як на Луганщині.
- Також за даними ISW, основна мета Росії зараз – оточити українські сили на сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, на яку претендують ставленики Росії на Донбасі.