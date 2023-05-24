Американський стримінговий сервіс Netflix дозволив спільно використовувати один обліковий запис за додаткову плату у розмірі 7,99 долара на місяць.

Джерело: заява компанії Netflix.

У такий спосіб компанія намагається боротись зі спільним використанням паролів у США та понад 100 країнах. Облікові записи користувачів не можуть передаватися безоплатно за межі їхніх домівок.

Компанія нагадала, що обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім’єю.

Кожен, хто живе в цій сім’ї, може використовувати Netflix, де б вони не були – вдома, у дорозі, у відпустці – і скористатися новими функціями, такими як “Передача профілю” та “Керування доступом і пристроями”.

Відтепер користувачі стримінгового сервісу зможуть ділитися своїми паролями від облікового запису, але кожен новий учасник має сплачувати додаткові 7,99 долара на місяць.