Джерело: заява компанії Netflix.
У такий спосіб компанія намагається боротись зі спільним використанням паролів у США та понад 100 країнах. Облікові записи користувачів не можуть передаватися безоплатно за межі їхніх домівок.
Компанія нагадала, що обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім’єю.
Кожен, хто живе в цій сім’ї, може використовувати Netflix, де б вони не були – вдома, у дорозі, у відпустці – і скористатися новими функціями, такими як “Передача профілю” та “Керування доступом і пристроями”.
Відтепер користувачі стримінгового сервісу зможуть ділитися своїми паролями від облікового запису, але кожен новий учасник має сплачувати додаткові 7,99 долара на місяць.
- Netflix опублікував перший офіційний трейлер “Арнольда”, трисерійного документального серіалу, що розповідає про постать американського бодибілдера, актора та політика Арнольда Шварценеггера.
- У мережі опублікували перший постер до другої частини “Дюни” – разом із тизером. На плакаті Пола (Тімоті Шаламе) і Чані (Зендая) стоять пліч-о-пліч з ножами у руках.