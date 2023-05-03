У мережі опублікували перший постер до другої частини "Дюни" разом з тизером. На плакаті Пола (Тімоті Шаламе) і Чані (Зендая) стоять пліч-о-пліч з ножами в руках.

Про це повідомило Hypebeast.

На задньому плані постера розташований захід сонця Арракіса.

У тизері показано, як Пол розташовує Фрименів (плем’я людей), щоб заманити гігантських піщаних черв’яків, що населяють планету. У другій частині фільму головний герой верхи на одному з хробаків вирушає в подорож, щоб виконати своє призначення — відвоювати Арракіс і змінити події у Всесвіті.

“Цей наступний фільм досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він об’єднується з Чані та Фріменами під час війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Стоячи перед вибором між коханням свого життя та долею відомого всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він”, — йдеться в описі фільму.

Ще було опубліковано інший дебютний постер. На ньому зображено Пола Атрейдеса, який стрибає на піщаного хробака посеред пустелі Арракіс.

Офіційно прем’єра “Дюни” відбудеться в кінотеатрах 3 листопада.