Netflix опублікував перший офіційний трейлер "Арнольда", трисерійного документального серіалу, що розповідає про постать американського бодибілдера, актора та політика Арнольда Шварценеггера.

Про це повідомляє Hypebeast.

Як пише видання, шлях Арнольда був зовсім не звичайним. Зростаючи в Австрії, Арнольд мав бачення “американської мрії”з десяти років і зрештою знайшов свій шлях у 21.

Опинившись у країні, Арнольд пройшов шлях від найвідомішого чемпіона світу з бодибілдингу всіх часів до “ікони Голлівуду” та губернатора Каліфорнії.

Однак разом з успіхом прийшли й труднощі. Документальний серіал занурить глядача у життя знаменитості завдяки відвертим інтерв’ю Шварценеггера, його друзів, ворогів, колег і спостерігачів, зокрема Джеймса Кемерона, Денні Де Віто, Джеймі Лі Кертіса та Сильвестра Сталлоне.

Серіал “Арнольд” транслюватиметься на Netflix 7 червня.