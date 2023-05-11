Про це повідомляє Hypebeast.

Як пише видання, шлях Арнольда був зовсім не звичайним. Зростаючи в Австрії, Арнольд мав бачення “американської мрії”з десяти років і зрештою знайшов свій шлях у 21.

Опинившись у країні, Арнольд пройшов шлях від найвідомішого чемпіона світу з бодибілдингу всіх часів до “ікони Голлівуду” та губернатора Каліфорнії.

Однак разом з успіхом прийшли й труднощі. Документальний серіал занурить глядача у життя знаменитості завдяки відвертим інтерв’ю Шварценеггера, його друзів, ворогів, колег і спостерігачів, зокрема Джеймса Кемерона, Денні Де Віто, Джеймі Лі Кертіса та Сильвестра Сталлоне.

Серіал “Арнольд” транслюватиметься на Netflix 7 червня.