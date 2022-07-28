Netflix вирішив надати 100 стипендій для українських кінематографістів. З початку російського вторгнення з компанією вели перемовини щодо співробітництва.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

Мінікультури проводило перемовини з регіональним директором з публічної політики у Netflix з Алексом Лонгом. Вони досягли домовленостей щодо двох проєктів.

За кілька місяців на стрімінговій платформі значно зросла кількість україномовного контенту на платформі.

Українським кінематографістам нададуть стипендії Netflix спільно з House of Europe та Українською Кіноакадемією. Вони становитимуть тисячу євро. Митці можуть подати заявку на участь вже сьогодні на сайтах House of Europe і Української Кіноакадемії.

Також для українців буде проведено низку освітніх сесій з міжнародними експертами.

У Netflix зазначили, що вони пішли з російського ринку. Про такі наміри вони оголошували ще на початку широкомасштабного вторгнення у березні. Компанія заявляла, що не буде транслювати російські пропагандистські канали та припинить купівлю з розробкою нових проєктів у Росії.