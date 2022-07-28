Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
Мінікультури проводило перемовини з регіональним директором з публічної політики у Netflix з Алексом Лонгом. Вони досягли домовленостей щодо двох проєктів.
За кілька місяців на стрімінговій платформі значно зросла кількість україномовного контенту на платформі.
Українським кінематографістам нададуть стипендії Netflix спільно з House of Europe та Українською Кіноакадемією. Вони становитимуть тисячу євро. Митці можуть подати заявку на участь вже сьогодні на сайтах House of Europe і Української Кіноакадемії.
Також для українців буде проведено низку освітніх сесій з міжнародними експертами.
У Netflix зазначили, що вони пішли з російського ринку. Про такі наміри вони оголошували ще на початку широкомасштабного вторгнення у березні. Компанія заявляла, що не буде транслювати російські пропагандистські канали та припинить купівлю з розробкою нових проєктів у Росії.
- Нагадаємо, у квітні вперше за більше ніж десятиліття у стримінгового сервісу Netflix зменшується кількість передплатників, а не зростає.
- Український гурт “Океан Ельзи” презентував новий кліп на пісню “Квіти мінних зон”, яка була написана ще кілька років тому. Водночас відео відзняли нещодавно, і до нього увійшли документальні кадри з Донецької та Луганської областей. За словами автора, разом — це важливий проєкт допомоги, основа для збору коштів на пікапи для українських воїнів.