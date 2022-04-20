Вперше за більше ніж десятиліття у стримінгового сервісу Netflix зменшується кількість передплатників, а не зростає. Наразі у компанії прогнозують ще більші втрати.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що відтік передплатників відбувається через інфляцію, повномасштабну війну в Україні та жорстку конкуренцію на ринку.

У першому кварталі цього року платформа втратила 200 тисяч користувачів, а ще 700 тисяч через призупинення роботи в РФ. Також акції Netflix впали на 26%. Стрімінговий сервіс втратив близько 40 мільярдів доларів своєї ринкової вартості.

Варто зазначити, що напередодні в компанії прогнозували, що кількість передплатників у 2022 році збільшиться на 2,5 мільйона.