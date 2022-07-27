Український гурт "Океан Ельзи" презентував новий кліп на пісню "Квіти мінних зон", яка була написана ще кілька років тому. Водночас відео відзняли нещодавно, і до нього увійшли документальні кадри з Донецької та Луганської областей. За словами автора, разом — це важливий проєкт допомоги, основа для збору коштів на пікапи для українських воїнів.

Про це йдеться в описі до композиції на YouTube.

В основі відео – ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах — життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за “свободу і Незалежність України”.

“Та найголовніше — це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки — війна, на відстані руки – тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення “все добре у нас”, “я норм”, “живий” або просто “+”. І тут же — лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метра своєї країни”, – зазначили музиканти.

Музиканти закликали приєднатися до проекту “ДорогиПеремоги” — збору коштів на нові пікапи для захисників України. Запустили разом з партнерами – фондом “Повернись живим” та мобільним оператором Київстар, який виділяє 10 млн грн.

Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах також будуть долучені до збору.

“Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи!”, – зауважили у повідомленні.

Зробити свій внесок ви можете за посиланням.