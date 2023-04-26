Про це повідомило Variety.
“Поки королі, маги й чудовиська намагаються впіймати Цирі, Ґеральт знаходить для неї сховок, щоби захистити воззʼєднану сімʼю”, – йдеться в описі до нового сезону.
Нові епізоди будуть виходити влітку 2023 року частинами, деякі – у червні та липні. Перший епізод презентують 29 червня, а другу частину сезону – 27 липня.
Довідка. Кіноадаптацію “Відьмака” створила Лорен Шмідт Гіссріх на основі циклу романів Анджея Сапковського. Нещодавно вийшов чотирисерійний приквел “Відьмак: Походження крові” під керівництвом Мішель Йо.
У творах з франшизи головним героєм зазвичай є відьмак Ґеральт із Рівії, наділений надзвичайною фізичною силою, психічною витривалістю і магічними навичками, здобутими внаслідок проходження мутації.
- У 2022 році на сторінці платформи Netflix з’явилося повідомлення, що планується зйомка четвертого сезону серіалу “Відьмак”. Проте у цьому сезоні не буде зніматися британський актор Генрі Кавілл. Натомість Ґеральта із Рівії зіграє австралійський актор Ліам Гемсворт.
- Netflix анонсував, що планується створення нового мультсеріалу у всесвіті “Дивних див”. Серіал може завершитися після п’ятого сезону, але франшизу хочуть продовжувати.