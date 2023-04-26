Стримінгова платформа Netflix опублікувала тизер третього сезону серіалу "Відьмак". У ньому востаннє роль Ґеральта з Рівії виконуватиме Генрі Кавілл.

Про це повідомило Variety.

“Поки королі, маги й чудовиська намагаються впіймати Цирі, Ґеральт знаходить для неї сховок, щоби захистити воззʼєднану сімʼю”, – йдеться в описі до нового сезону.

Нові епізоди будуть виходити влітку 2023 року частинами, деякі – у червні та липні. Перший епізод презентують 29 червня, а другу частину сезону – 27 липня.

Довідка. Кіноадаптацію “Відьмака” створила Лорен Шмідт Гіссріх на основі циклу романів Анджея Сапковського. Нещодавно вийшов чотирисерійний приквел “Відьмак: Походження крові” під керівництвом Мішель Йо.

У творах з франшизи головним героєм зазвичай є відьмак Ґеральт із Рівії, наділений надзвичайною фізичною силою, психічною витривалістю і магічними навичками, здобутими внаслідок проходження мутації.