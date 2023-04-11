Про це повідомило Variety.
Ймовірно, п’ятий сезон вийде у 2024 році.
Виробництвом анімаційної стрічки займатиметься Ерік Роблс і Flying Bark Productions. Студія була відповідальна за “А що як…?” для Marvel та фільм “Еволюція Черепашок-ніндзя” тощо.
До створення серіалу долучаться самі брати Даффери. Ще над ним працюватиме студія 21 Laps, яка виробляє основний серіал “Дивні дива”.
“Ми завжди мріяли про анімаційні “Дивні дива” в дусі суботніх ранкових мультфільмів, які ми полюбляли з дитинства, і бачити, як ця мрія втілюється в життя, було надзвичайно захопливо. Ми були вражені тим, що придумали Ерік Роблс та його команда — сценарії та ілюстрації неймовірні, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися ними з вами! Пригода триває”, — зазначили Брати Даффери, творці серіалу “Дивні дива”.
Поки деталі шоу залишаються в таємниці, тому про сюжет невідомо. Немає інформації про акторів озвучення та коли буде реліз мультсеріалу.
- Американський науково-фантастичний серіал “Дивні дива” від Netflix завершиться на п’ятому сезоні.
- 5 квітня у США відбулася прем’єра анімаційного фільму “Брати Супер Маріо”, що вже побив рекорди касових зборів і став найкасовішим фільмом про відеоігри.
- Lucasfilm під час Star Wars Celebration оголосив про низку захоплюючих оновлень у світі франшизи, що постійно розширюється. Зокрема прем’єру “Зоряні війни: Аколіт” офіційно заплановано на 2024 рік на Disney+.