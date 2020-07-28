Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.
Танки були передані до Збройних сил з Харківського заводу імені Малишева.
Завдяки сучасним засобам навігації і новій радіостанції на танках українські військові (екіпажі танків) зможуть оперативніше і більш зручно координувати дії з командуванням.
Також на танки встановили нові прилади спостереження і прицілювання, які допоможуть краще контролювати ситуацію у нічний час.
БМ “Булат” є основним бойовим танком, що представляє собою глибоку модернізацію танку Т-64Б.
- Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.
- В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”.
- “Всеосяжне” перемир’я було порушено вже через 20 хвилин після початку припинення вогню на Донбасі.