Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

Танки були передані до Збройних сил з Харківського заводу імені Малишева.

Завдяки сучасним засобам навігації і новій радіостанції на танках українські військові (екіпажі танків) зможуть оперативніше і більш зручно координувати дії з командуванням.

Також на танки встановили нові прилади спостереження і прицілювання, які допоможуть краще контролювати ситуацію у нічний час.

БМ “Булат” є основним бойовим танком, що представляє собою глибоку модернізацію танку Т-64Б.