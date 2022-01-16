Сербському спортсмену Новаку Джоковичу знову анулювали візу в Австралії через проблеми з документами. 16 січня в суді вирішили, що депортують першу "ракетку" світу через відсутність вакцинації.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

До цього судді відхилили апеляцію тенісиста через гарний стан здоров’я, додавши, що він не дотримувався правил в’їзду під час карантину COVID-19. Міністр імміграції Алекс Хоук повідомив, що присутність Новака Джоковича може негативно вплинути на ставлення суспільства до вакцинації. Тому спортсмен не зможе залишитися в країні та захистити титул у Мельбурні на Australian Open.

“Австралійці принесли багато жертв під час цієї пандемії, і вони справедливо очікують, що результат цих жертв буде захищений”, – сказав прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Італієць Сальваторе Карузо, який займає 150-е місце у світовому рейтингу, замінить Джоковича в матчі проти серба Міомира Кечмановича. Змагання мине у понеділок, 17 січня.

“Я дуже розчарований рішенням суду відхилити мою заяву про перегляд рішення міністра скасувати мою візу, що означає, що я не можу залишатися в Австралії та брати участь у Australian Open. Я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого виїзду з країни”, – додав Новак Джокович.

Передісторія десятиденного скандалу

Гравець не має вакцинації, що суперечить законам Австралії. У федеральному уряді неодноразово заявляли, що люди повинні дотримуватися суворих законів, щоб боротися з пандемією, і що ніхто не стоїть “понад законом”.

Спочатку Новаку Джоковичу надали медичне звільнення від в’їзду в Австралію двома різними незалежними експертами з охорони здоров’я. Першим було Tennis Australia, інший – уряд штату Вікторія. Але 5 січня спортсмена затримали прикордонні сили, тоді як австралійська влада заявила, що такий крок відповідає суспільним інтересам.

34-річна перша “ракетка” світу є скептиком вакцинації, що викликало обурення в австралійців. Причиною стало також те, що тенісист 18 грудня дав інтерв’ю та фотосесію французькій газеті, коли він мав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Спортивна спільнота теж незадовільно відреагувала, так четверта “ракетка” світу грек Стефанос Ціціпас сказав, що таким чином Джокович робить щеплених гравців “дурнями”.