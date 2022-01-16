Про це повідомляє британське видання The Independent.
До цього судді відхилили апеляцію тенісиста через гарний стан здоров’я, додавши, що він не дотримувався правил в’їзду під час карантину COVID-19. Міністр імміграції Алекс Хоук повідомив, що присутність Новака Джоковича може негативно вплинути на ставлення суспільства до вакцинації. Тому спортсмен не зможе залишитися в країні та захистити титул у Мельбурні на Australian Open.
“Австралійці принесли багато жертв під час цієї пандемії, і вони справедливо очікують, що результат цих жертв буде захищений”, – сказав прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
Італієць Сальваторе Карузо, який займає 150-е місце у світовому рейтингу, замінить Джоковича в матчі проти серба Міомира Кечмановича. Змагання мине у понеділок, 17 січня.
“Я дуже розчарований рішенням суду відхилити мою заяву про перегляд рішення міністра скасувати мою візу, що означає, що я не можу залишатися в Австралії та брати участь у Australian Open. Я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого виїзду з країни”, – додав Новак Джокович.
Передісторія десятиденного скандалу
Гравець не має вакцинації, що суперечить законам Австралії. У федеральному уряді неодноразово заявляли, що люди повинні дотримуватися суворих законів, щоб боротися з пандемією, і що ніхто не стоїть “понад законом”.
Спочатку Новаку Джоковичу надали медичне звільнення від в’їзду в Австралію двома різними незалежними експертами з охорони здоров’я. Першим було Tennis Australia, інший – уряд штату Вікторія. Але 5 січня спортсмена затримали прикордонні сили, тоді як австралійська влада заявила, що такий крок відповідає суспільним інтересам.
34-річна перша “ракетка” світу є скептиком вакцинації, що викликало обурення в австралійців. Причиною стало також те, що тенісист 18 грудня дав інтерв’ю та фотосесію французькій газеті, коли він мав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Спортивна спільнота теж незадовільно відреагувала, так четверта “ракетка” світу грек Стефанос Ціціпас сказав, що таким чином Джокович робить щеплених гравців “дурнями”.
“98% гравців пройшли вакцинацію і зробили те, що мали зробити, щоб приїхати, виступити і зіграти в Австралії”, — сказав спортсмен.
- Нагадаємо, що невакцинованих тенісистів не планували допускати до участі в турнірі Australian Open 2022 з самого початку. Протягом кількох місяців австралійські політики дискутували стосовно цього.
- Також Сполучені Штати Америки вивчають питання щодо бойкоту зимової Олімпіади, яка має відбутися в Пекіні у лютому 2022 року. Приводом може стати порушення прав людини стосовно уйгурських мусульман.