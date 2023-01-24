Про це він заявив під час спільного брифінгу з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом.

Столтенберг привітав рішення Франції та Великої Британії щодо надання Україні своїх танків для ЗСУ.

Він зазначив, що танки потрібні та важливі для України.

“Ми сьогодні проговорили (з Борисом Пісторіусом, – ред.) щодо німецьких бойових танків. І дійшли згоди, що рішення буде ухвалено незабаром”, – сказав очільник НАТО.

Він також привітав заяву німецького міністра про те, що член НАТО, які мають на озброєнні танки Leopard можуть самостійно вирішити, чи надати їх Україні та щодо навчання на них українських військових.

За словами Столтенберга, війна, яку розпочав президент РФ Володимир Путін, загрожує всій Європі і немає жодних ознак того, що він хоче змінити свою мету – контролювати всю Україну.

“Збройні сили України надихають весь світ, але водночас ми не маємо недооцінювати Росію. Президент Путін підтвердив, що готовий платити величезну ціну за продовження цієї війни. Крім того, він отримує озброєння від тоталітарних режимів, таких як Іран та Північна Корея”, – заявив генсек НАТО.

Тому, резюмував Столтенберг, важливо дати зрозуміти Путіну, що ця війна не стане для нього виграшною. Для цього НАТО повинне надати Україні важке озброєння.