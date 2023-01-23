Що потрібно знати про танки Leopard 2 і чому вони такі важливі для України – пояснює CNN

Тиск на Німеччину продовжує зростати щодо передачі танків Україні, Київ посилює свої прохання, а між Берліном і деякими його союзниками по НАТО назріває суперечка. Танки Leopard 2 німецького виробництва розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, оскільки війна з Росією наближається до річної позначки.

Про це мовиться у матеріалі CNN.

20 січня Німеччина не змогла домовитися зі своїми головними західними партнерами про передачу транспортних засобів напередодні можливого весняного наступу Росії на Україну.

Але цього тижня країни продовжують наполягати на цьому питанні, тоді як Польща прагне створити власну коаліцію, аби допомогти зміцнити українську армію надзвичайно важливими Leopards.

Ось що потрібно знати про танки Leopard 2 — і чому вони такі важливі для України:

Leopard 2 швидкі, мають потужну гармату та легко маневрують: кожен танк оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою та 7,62-мм кулеметом; може розвивати швидкість 70 км/год або 50 км/год на бездоріжжі, що робить маневреність однією з його основних характеристик. За словами німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann, є повний захист від загроз, включаючи саморобні вибухові пристрої, міни або протитанковий вогонь.

кожен танк оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою та 7,62-мм кулеметом; може розвивати швидкість 70 км/год або 50 км/год на бездоріжжі, що робить маневреність однією з його основних характеристик. За словами німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann, є повний захист від загроз, включаючи саморобні вибухові пристрої, міни або протитанковий вогонь. Leopard 2 економічно витрачає пальне: на відміну від Abrams, Leopards працюють на дизельному пальному, що робить їх споживання ефективнішим і зменшує кількість бензовозів, необхідних для підтримки батальйону. Це одна з причин, чому критики позиції Берліна наголошують, що Leopard 2 повинні бути передані в Україну незалежно від того, чи вирішать США спорядити свої власні M1 Abrams.

на відміну від Abrams, Leopards працюють на дизельному пальному, що робить їх споживання ефективнішим і зменшує кількість бензовозів, необхідних для підтримки батальйону. Це одна з причин, чому критики позиції Берліна наголошують, що Leopard 2 повинні бути передані в Україну незалежно від того, чи вирішать США спорядити свої власні M1 Abrams. Зараз у Європі близько 2000 танків Leopard 2: загалом по всій Європі розкидано близько 2000 Leopard 2 на різних рівнях готовності. Величезна кількість одиниць, які вже базуються поблизу України, і відносно низькі вимоги до обслуговування Leopard порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що танки можуть швидко допомогти Україні.

загалом по всій Європі розкидано близько 2000 Leopard 2 на різних рівнях готовності. Величезна кількість одиниць, які вже базуються поблизу України, і відносно низькі вимоги до обслуговування Leopard порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що танки можуть швидко допомогти Україні. 13 європейських країн мають Leopard 2, але їм потрібен дозвіл Німеччини, щоб ними поділитися: 13 європейських країн, зокрема Польща та Фінляндія, вже володіють сучасними німецькими танками Leopard 2. Багато з них погодилися реекспортувати частину танків до Києва, але потребують дозволу Німеччини.

13 європейських країн, зокрема Польща та Фінляндія, вже володіють сучасними німецькими танками Leopard 2. Багато з них погодилися реекспортувати частину танків до Києва, але потребують дозволу Німеччини. Німеччина “не блокує” експорт Leopard 2 в Україну, заявляє ЄС: 23 січня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив позицію Німеччини, що вона не блокуватиме бажання іншої країни спорядити в Україну Leopard 2 німецького виробництва.

Німецька міністерка заявила, що Німеччина не блокуватиме інші країни в цьому, — зазначив Боррель. Інші країни, які хочуть експортувати свої танки Leopard, можуть це зробити. Отже, Німеччина не блокує реекспорт Leopard”.

Зауважимо, 23 січня польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що Польща “більш ніж сповнена рішучості” передати західні танки Україні, незалежно від того, чи приєднаються до цієї схеми інші країни чи ні.

Досі Польща неодноразово критикувала Берлін за його нерішучу позицію. Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що союзники України розглядають можливість створення “малої коаліції”, яка надасть танки, необхідні для боротьби з російською агресією.

Ініціативу також підтримав Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Вже 22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи під тиском щодо дозволу на постачання танків німецького виробництва в Україну, заявив, що всі рішення щодо постачання зброї ухвалюватимуться в координації з союзниками, зокрема й Сполученими Штатами.

Своєю чергою, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Берлін у тому, що Німеччина побоюється поставити Росію на межу поразки в Україні.