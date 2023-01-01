Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

З 00:35 по 04:52 у Київській області (як і по багатьох областях України) тривала повітряна тривога, протягом якої столицю та околиці активно атакувала РФ.

Влучань не було, усі 32 ворожі цілі (ракети та БПЛА) були знищені на підльоті силами ППО.

Уламками ракети було пошкоджено автомобіль у Шевченківському районі.

Джерело: КМВА (Київська міська військова адміністрація)

Джерело: КМВА (Київська міська військова адміністрація)

Ще один уламок від збитої ракети в Дніпровському районі упав на проїжджу частину.

Джерело: КМВА (Київська міська військова адміністрація)

Інформація про постраждалих відсутня. Як повідомляють джерела #Букв, протягом тривоги кияни з вікон багатоповерхівок кричали “П*тін х*йло, “Слава Україні – Героям Слава”, “р*сні п*зда” та співали гімн України.