Вночі Росія знову атакувала Україну – лише над Київщиною протягом ночі силами ППО було знищено 32 ворожі цілі.

Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

З 00:35 по 04:52 у Київській області (як і по багатьох областях України) тривала повітряна тривога, протягом якої столицю та околиці активно атакувала РФ.

Влучань не було, усі 32 ворожі цілі (ракети та БПЛА) були знищені на підльоті силами ППО.

Уламками ракети було пошкоджено автомобіль у Шевченківському районі.

Ще один уламок від збитої ракети в Дніпровському районі упав на проїжджу частину.

Інформація про постраждалих відсутня. Як повідомляють джерела #Букв, протягом тривоги кияни з вікон багатоповерхівок кричали “П*тін х*йло, “Слава Україні – Героям Слава”, “р*сні п*зда” та співали гімн України.