Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.
З 00:35 по 04:52 у Київській області (як і по багатьох областях України) тривала повітряна тривога, протягом якої столицю та околиці активно атакувала РФ.
Влучань не було, усі 32 ворожі цілі (ракети та БПЛА) були знищені на підльоті силами ППО.
Уламками ракети було пошкоджено автомобіль у Шевченківському районі.
Ще один уламок від збитої ракети в Дніпровському районі упав на проїжджу частину.
Інформація про постраждалих відсутня. Як повідомляють джерела #Букв, протягом тривоги кияни з вікон багатоповерхівок кричали “П*тін х*йло, “Слава Україні – Героям Слава”, “р*сні п*зда” та співали гімн України.
- Розпочалася триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби ворог намагався атакувати цивільну інфраструктуру: завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Також запустив тринадцять іранських ударних БпЛА “Шахед-136” – усі знищили Сили оборони.
- Протягом 31 грудня українська столиця постраждала від масованих ракетних обстрілів. Руйнувань зазнали Голосіївський, Солом’янський, Печерський та Дніпровський райони. Крім того, одна людина загинула та ще 20 – постраждали.
- 31 грудня військові РФ завдали удару по військовому об’єкту в Хмельницькому. Водночас є руйнування цивільної інфраструктури.