Протягом 31 грудня українська столиця постраждала від масованих ракетних обстрілів. Руйнувань зазнали Голосіївський, Солом'янський, Печерський та Дніпровський райони. Крім того, одна людина загинула та ще 20 – постраждали.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні росіяни впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили.

Силами й засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

Зокрема, в районі Києва українські захисники знищили 7 повітряних цілей ворога. Внаслідок падіння уламків: у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

Під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:49 до 16:03 у Київському метрополітені люди переховувалися від атак на станціях.

У Солом’янському районі пошкоджено житловий будинок, готель. На знімках видно, як виглядає житло людей після обстрілу. За словами кореспондента, в будинку повністю вибиті вікна. Уламки скла розлетілися по всьому приміщенню, застрягши в стінах.

Водночас шампанське в скляній пляшці та телевізор в оселі не постраждали, розповіли жителі. Власники зруйнованого житла емоціно розповідаючи про обстріл додали, що попри все окупанти не зможуть перемогти українців.

У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель. Крім того, є руйнування у Дніпровському районі.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 особа загинула, ще 20 – постраждали. Зокрема, госпіталізували 14 постраждалих, шістьом особам медики надали допомогу на місці.

“Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає”, – повідомив Віталій Кличко.