31 грудня військові РФ завдали удару по військовому об'єкту в Хмельницькому. Водночас є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

“Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий об’єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка”, — йдеться в повідомленні.

Також, за словами голови ОВА, є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.

Пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим, написав Гамалій.

Він додав, що наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років, дівчина (22 роки) — у важкому стані.