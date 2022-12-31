Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.
“Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий об’єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка”, — йдеться в повідомленні.
Також, за словами голови ОВА, є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.
Пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим, написав Гамалій.
Він додав, що наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій – 19 років, дівчина (22 роки) — у важкому стані.
- Внаслідок ракетного удару РФ у суботу, 31 грудня, у Миколаєві поранено 6 осіб. У місті також є руйнування цивільної інфраструктури.
- Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.