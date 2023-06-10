Нічна атака на Одещину: у прокуратурі повідомили про трьох загиблих та 31 постраждалого

Джерело: Офіс генпрокурора
За процесуального керівництва Одеської обласної та Білгород-Дністровської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
За інформацією правоохоронців, уночі 10 червня військові РФ завдали ракетного та дронового удару по Одеській області, зокрема й по обласному центру.
Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси 3 осіб загинуло та ще 25 зазнали множинних поранень. Серед них 2 дітей – 5 та 17 років, їх госпіталізовано до лікарні.
Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.
Окрім цього, через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.
Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється.
- Вночі 10 червня російські окупанти атакували Харківщину дронами–камікадзе. Є загиблий та поранений.
- Вночі 10 червня російські окупаційні війська випустили ракети та дрони-камікадзе на військовий аеродром у Полтавській області. Є пошкодження інфраструктури та техніки.