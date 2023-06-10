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Нічна атака на Одещину: у прокуратурі повідомили про трьох загиблих та 31 постраждалого

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок нічної ракетно-дронової атаки РФ на Одеську область, загинуло троє осіб, ще 31 особа - серед яких 4 дітей - зазнали поранень.

Субота, 10 червня 2023, 15:05
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Джерело: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Одеської обласної та Білгород-Дністровської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

За інформацією правоохоронців, уночі 10 червня військові РФ завдали ракетного та дронового удару по Одеській області, зокрема й по обласному центру.

Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси 3 осіб загинуло та ще 25 зазнали множинних поранень. Серед них 2 дітей – 5 та 17 років, їх госпіталізовано до лікарні.

Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.

Окрім цього, через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється.

Теги: атака безпалтоників, вбивство цивільних, злочини росіян, Одеса, Одеська область, офіс генерального прокурора, ракетний обстріл

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