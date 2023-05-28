Унаслідок ворожої атаки безпілотниками у ніч з 27 на 28 травня в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж не зафіксовано нових пошкоджень.

Джерело: пресслужба “Укренерго”.

У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Унаслідок успішної роботи Сил оборони знищено 52 “Шахеди”, що дозволило запобігти новим пошкодженням енергетичної інфраструктури.

Як повідомляється, вчора, 27 травня, з 9 до 10 години вечора для покриття піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.

Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним. Використання аварійної допомоги від сусідніх країн можливе завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Зазначено, що нині електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години бажано споживати електроенергію ощадливо. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

Також в “Укренерго” нагадали, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції та гідроелектростанції країни. Для їх відновлення і підготовки до наступного опалювального сезону, необхідно провести значні ремонти.

“Просимо ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, та переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на ранок, день або ніч. Так ви зменшите навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшите балансування енергосистеми”, – наголосили у відомстві.