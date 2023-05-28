У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляється, загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”, знищено більшість ударних дронів.

Також до відбиття атаки залучено сили та засоби повітряного командування “Південь” та повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Унаслідок успішної бойової роботи знищено 52 “Шахеди”.

Додамо, у ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу “Shahed”, внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.