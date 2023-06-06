Уночі 6 червня російські окупаційні війська здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Загалом було випущено 35 крилатих ракет і всі були знищені силами протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі, у проміжок часу між 00:30 та 04:00 війська РІФ випустили по Україні десяток крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Атаку було здійснено з району Каспійського моря. 35 ракет було випущено із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість ракет російські окупанти випустили у бік Києва в зону відповідальності повітряного командування “Центр”.