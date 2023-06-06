Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі, у проміжок часу між 00:30 та 04:00 війська РІФ випустили по Україні десяток крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Атаку було здійснено з району Каспійського моря. 35 ракет було випущено із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
Більшість ракет російські окупанти випустили у бік Києва в зону відповідальності повітряного командування “Центр”.
- Пізно ввечері 5 червня російські війська здійснили ракетний обстріл Харкова. Містяни повідомляють про щонайменше декілька вибухів.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО, не досягла успіху.