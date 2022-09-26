Про це Рютте написав у своєму Twitter.

Він заявив про посилення підтримки.

“Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для РФ. Я ще раз наголосив на цьому, розмовляючи з Зеленським, у відповідь на мобілізацію в РФ та псевдореферендуми”, — зазначив Рютте.

Та зауважив, що захист Європи має вирішальне значення для загальної безпеки.

Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що обговорив із Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

“Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН”, – заявив очільник держави.