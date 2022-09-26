Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв посилити підтримку України, зокрема військову. Санкційний тиск та ще більшу ізоляцію РФ він обговорив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Про це Рютте написав у своєму Twitter.

Він заявив про посилення підтримки.

“Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для РФ. Я ще раз наголосив на цьому, розмовляючи з Зеленським, у відповідь на мобілізацію в РФ та псевдореферендуми”, — зазначив Рютте.

Та зауважив, що захист Європи має вирішальне значення для загальної безпеки.

📞: We intensiveren de steun voor Oekraïne. Meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland. Dit heb ik zojuist gezegd in gesprek met @ZelenskyyUa. Vanwege de mobilisatie en schijnreferenda van Rusland. De bescherming van Europa is voor onze veiligheid cruciaal. pic.twitter.com/JWTsTLICg9 — Mark Rutte (@MinPres) September 26, 2022

Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що обговорив із Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

“Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН”, – заявив очільник держави.