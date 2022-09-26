Про це Рютте написав у своєму Twitter.
Він заявив про посилення підтримки.
“Ми посилюємо підтримку України. Більше зброї, більше санкцій і більше ізоляції для РФ. Я ще раз наголосив на цьому, розмовляючи з Зеленським, у відповідь на мобілізацію в РФ та псевдореферендуми”, — зазначив Рютте.
Та зауважив, що захист Європи має вирішальне значення для загальної безпеки.
📞: We intensiveren de steun voor Oekraïne. Meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland. Dit heb ik zojuist gezegd in gesprek met @ZelenskyyUa. Vanwege de mobilisatie en schijnreferenda van Rusland. De bescherming van Europa is voor onze veiligheid cruciaal. pic.twitter.com/JWTsTLICg9
— Mark Rutte (@MinPres) September 26, 2022
Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що обговорив із Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.
“Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в межах ООН”, – заявив очільник держави.
Мав продуктивну розмову з @MinPres. Обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України. 🇺🇦 та 🇳🇱 одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив 🇺🇦 в межах ООН.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2022
- 19 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови домовились про продовження подальшої військової підтримки України.
- Нідерланди не мають наміру висилати назад громадян РФ, які приїжджають до них, аби уникнути військової служби у власній державі.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.