Covid-19 Україна

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«Ніколи при мені»: Зеленський виключив можливість продажу «Мотор Січі» іноземцям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить іноземцям придбати контрольний пакет підприємства "Мотор Січ".

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:59

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Axios, повідомляє Офіс президента.

Так, на питання журналіста, чи дозволить Зеленський китайським інвесторам купити “Мотор Січ”, президент відповів, що, по-перше, він радий американським і китайським інвестиціям в Україну.

“Перш за все я дуже радий інвестиціям зі США, а також тому, що в нас є китайські інвестиції. Вони є і в США, і в усьому світі. Бо у багатьох брендів – і європейських, і американських, якщо ви, крім назви і бренда, побачите бирку, то дуже часто можна побачити Мade in China. Це так і є”, – сказав Зеленський.

Проте він повідомив, що Україна не має права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні.

“Питання не в Китаї. Питання навіть не в тому, яким чином купувались акції компанії “Мотор Січ” за часів колишнього президента, за часів Порошенка. Питання в тому, що ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні. Це раз. Ніколи, принаймні при мені – я ж не на все життя, я ж не генеральний секретар. За моїх часів точно цього не буде”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що влітку 2019 року The Wall Street Journal повідомляла, що тодішній радник американського президента Дональда Трампа планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства “Мотор Січ” і владу України не укладати угоду з Пекіном про продаж підприємства. Болтон впевнений, що володіння заводом допоможе Китаю отримати доступ до важливих технологій. 27 серпня Болтон прибув до України.

  • Skyrizon, дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group, і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського подали оновлену спільну заявку до Антимонопольного комітету України на придбання ПАТ “Мотор Січ”.
  • 5 грудня китайські інвестори ПАТ “Мотор Cіч” направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж.
  • 15 січня Сполучені Штати Америки внесли у “чорний список” китайську компанію Skyrizon. Ця компанія намагається придбати “Мотор Січ” спільно з українським бізнесменом Олександром Ярославським.
Теги: Володимир Зеленський, Мотор Січ

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