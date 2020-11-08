Про це повідомляє Die Zeit.

Так, відтепер карантин триватиме десять днів, а не чотирнадцять, але для цього треба заздалегідь внести особисті дані в онлайн-регістр.

Здати тест на COVID-19 і при негативному результаті перервати свій карантин можна лише з п’ятого дня самоізоляції, а не з першого, як раніше.

Уникнути карантину тепер зможуть водії вантажних автомобілів, машиністи і пілоти, жителі прикордонних регіонів, які їздять в іншу країну за покупками, дипломати та представники влади, які повертаються з-за кордону.