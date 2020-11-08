Про це повідомляє Die Zeit.
Так, відтепер карантин триватиме десять днів, а не чотирнадцять, але для цього треба заздалегідь внести особисті дані в онлайн-регістр.
Здати тест на COVID-19 і при негативному результаті перервати свій карантин можна лише з п’ятого дня самоізоляції, а не з першого, як раніше.
Уникнути карантину тепер зможуть водії вантажних автомобілів, машиністи і пілоти, жителі прикордонних регіонів, які їздять в іншу країну за покупками, дипломати та представники влади, які повертаються з-за кордону.
- 5 листопада у Німеччині був рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу – 19 тисяч 990.
- Також повідомлялося, що з 2 листопада влада Німеччини запровадила жорсткі карантинні обмеження через спалах коронавірусу – забороняється робота барів, ресторанів та фітнес-студій.