Задля диверсифікації російського газу в перспективі Німеччина домовилася про енергетичне партнерство з Катаром.

Про це йдеться у повідомленні міжнародного телеканалу CNN.

У п’ятницю, 20 травня, Німеччина та Катар домовилися про енергетичне партнерство, яке передбачає постачання Берліну зрідженого природного газу.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, домовленість повинна стати ключем до майбутньої стратегії з диверсифікації російського газу. Таку заяву Шольц зробив під час виступу на пресконференції з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Берліні.

Шольц зауважив, що питання енергетичної безпеки залишається одним з найважливіших для Берліна. Німеччина продовжить модернізувати свою інфраструктуру для того, щоб мати можливість імпортувати зріджений газ кораблями.

“Це великий крок, і Катар відіграє важливу роль у нашій стратегії”, – підкреслив Канцлер.

Емір Катару в ході пресконференції висловив сподівання, що його країна почне постачання зрідженого газу до Німеччини у 2024 році.