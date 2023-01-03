У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца підтримує вимогу України щодо військових репарацій, але ще не зайняв офіційної позиції щодо арешту активів РФ через розбіжності у правлячій коаліції.

Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може надати нового імпульсу дискусіям в Європейському Союзі й чинити тиск на США з метою арешту російських активів, таких як резерви центрального банку, які були заморожені у відповідь на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

За даними видання, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вимагає від Росії компенсації за збитки, завдані Україні. Також вона наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути як варіант для компенсації за збитки, завдані Україні.

Своєю чергою міністр фінансів Крістіан Лінднер, який очолює “Вільних демократів”, більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у правове болото.

У виданні зазначили, що ЄС і країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку. Також ЄС заблокував близько 19 мільярдів євро активів, що належать російським бізнесменам, які потрапили під санкції, хоча ці оцінки не є повними. Ці активи перебувають у підвішеному стані й наразі не можуть бути розподілені.

За словами одного зі співрозмовників, замість повного арешту більш ймовірним шляхом з юридичної точки зору могло б бути накладання арешту на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських воєнних злочинів. Проте розгляд подібних справ може зайняти роки, що може звести таку ініціативу до простого символізму.

Деталі дискусій показують, що потенціал арешту російських активів виходить за межі теоретичних дебатів і переходить до практичної реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. Шольц хоче, щоб будь-який крок був узгоджений із союзниками.

Варто зазначити, що подібні дискусії тривають й в інших місцях. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС «знайде законні способи» конфіскувати російські активи, щоб допомогти фінансувати відновлення України.